Из Кольцово в апреле возобновятся перелеты в Стамбул на рейсах Turkish Airlines

С 29 апреля самолеты будут вылетать из Екатеринбурга трижды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кольцово, спустя год, возобновятся перелеты на с Turkish Airlines в Стамбул. С 29 апреля самолеты будут вылетать из Екатеринбурга трижды в неделю.

- Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319 с вылетом из Кольцово в 08:55 по местному времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Долететь до главного торгового, промышленного и культурного центра Турции можно будет меньше чем за пять часов. Напомним, что Turkish Airlines прекратил полеты в Екатеринбург в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Сейчас из Кольцово можно улететь в другой турецкий город - Анталью.