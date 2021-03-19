Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Для обработки проезжей части используют до пяти тысяч кубометров противогололедной смеси Фото: Иван МАКЕЕВ

Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы из-за гололеда и снегопадов. Как рассказали в департаменте информационной политики, бороться со наледью на дорогах одновременно будет до 400 единиц техники. Для обработки проезжей части за сутки они используют до пяти тысяч кубометров противогололедной смеси.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дороге во время непогоды. Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге у машин увеличивается тормозной путь.

Скользко на дорогах и тротуарах региона будет еще как минимум до конца выходных. Гололедица образуется на дорогах из-за смены температур - днем в ближайшие дни температура воздуха будет подниматься до +5 градусов, ночью опускаться до -10.

Если вы обратили внимание на необработанные участки трасс, то сообщить о них можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.