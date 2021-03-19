В Екатеринбурге адаптируют спорткомплекс на Комвузовской, оставшийся после ЧМ-2018

Адаптацию тренировочной площадки должны завершить к 20 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который адаптирует тренировочную площадку на Комвузовской, 9, оставшуюся после ЧМ-2018. На это планируют потратить 77 миллионов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подать заявку на участие в конкурсе компании могут до девятого апреля. После реконструкции спорткомплекс станет более функциональным. Ожидается, что здесь будут заниматься дети из спортивных клубов. Адаптацию должны будут завершить к 20 декабря 2021 года.