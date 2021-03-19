Когда вина молодых людей, избивших водителя, будет доказана, их ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на парней, избивших водителя трамвая, возбудили уголовное дело. Молодым людям грозит до трех лет колонии. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 16 февраля трое парней (двое 22-х лет и один 16-летний) напали с трамвайным ломиком на 47-летнего водителя трамвая 21 маршрута. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Парни успели сбежать до приезда полицейских, но вскоре их задержали сотрудники Росгвардии. Свою вину молодые люди отрицать не стали.