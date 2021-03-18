Приговор виновнику смертельной аварии на Малышева пересмотрят в Ленинском районном суде

Адвокаты пострадавших считают, что молодому человеку назначили слишком мягкое наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят апелляцию на приговор виновнику смертельной аварии на Малышева Владимиру Васильеву. Адвокаты, которые представляют интересы пострадавших, считают, что молодому человеку назначили слишком мягкое наказание.

- Сегодня адвокат подал жалобу. Но в течение какого времени ее будут рассматривать, пока неизвестно, - сообщила Ирина Алферова, вдова погибшего пассажира такси Виталия Никифорова.

Напомним, резонансная авария произошла еще летом 2019 года. По версии следствия, 4 августа 2019 года пьяный художник Владимир Васильев угнал у своего приятеля коричневый KIA Rio и на высокой скорости протаранил четыре автомобиля. В результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Молодой человек признал свою вину. 10 марта суд назначил ему 9 лет и 3 месяца колонии общего режима.