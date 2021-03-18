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Общество18 марта 2021 19:22

На концерте уральской компании «Сима-ленд» выступили Григорий Лепс и Александр Маршал

Мероприятие посвятили волонтерам Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Концерт прошел в честь волонтеров Свердловской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В уральской компании «Сима-ленд» прошел концерт в честь волонтеров, которые участвовали в акции #МыВместе. Церемонию приурочили к годовщине начала работы добровольцев, которые помогали людям во время пандемии коронавируса. Также поводом для праздника стала дата воссоединения Крыма с Россией.

Специальными гостями вечера стали звезды российской эстрады Григорий Лепс и Александр Маршалл. Они исполнили свои известные песни.

Также мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.