Свердловская полиция усиливает борьбу с оборотом наркотиков в регионе

Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области стартовала профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее основной задачей является активная борьба с наркодилерами, организаторами притонов и теми, кто вовлекает в такой опасный бизнес несовершеннолетних. Примечательно, что только в прошлом году полиция изъяла у престпуников порядка 120 килограммов запрещенных веществ. Выявлено свыше пяти тысяч престпулений, связанных с оборотом наркотиков.

- В 2020 году от передозировок в мир иной ушли 450 наших земляков, многие из них в расцвете сил. По данным специалистов, основная масса в возрасте от 31 до 50 лет, - отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Примечательно, что каждый житель области может внести свой вклад в борьбу с запрещенными веществами. Каждый сигнал от граждан будет тщательно проверяться. Сообщить о притонах, местах хранения наркотиков или о дилерах, которые делают закладки, можно по телефонам 02, 112 или набрать в ГУ МВД России по номеру 8(343) 358-71-61.