В Екатеринбурге на озере Шарташ появятся термальные источники «Баден-Баден»

Фото: Instaram министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой

В Екатеринбурге на озере Шарташ может появиться современный термальный комплекс «Баден-Баден» с бассейном под открытым небом, ресторанами, кафе и благоустроенной территорией. Проект одобрила Правительственная комиссия. По сообщениям Министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект направлен на развитие Шарташского лесного парка и туристской инфраструктуры города.

- Инвестором выступает ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей. Планируется создать 100 новых рабочих мест, - сообщает Виктория Казакова на своей странице в социальных сетях.

Примечательно, что первая очередь термального комплекса площадью более трех тысяч квадратных метров появится к концу 2023 года. Планируется, что «Баден-Баден» на Шарташе смогут посещать до 170 тысяч человек.