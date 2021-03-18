В Екатеринбургском музее ИЗО представят картину Мосина и Брусиловского «1918 год»

Из-за больших размеров картина может храниться и перевозиться только в скатанном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств в честь своего 85-летнего юбилея представит экспозицию, посвященную творениям российских авторов ХХ века. Некоторые картины и скульптуры будут представлены впервые на премьерном показе. Реставраторы музея внимательно проверяют каждый экспонат, заключительные приготовления идут прямо в залах будущей выставки.

Одной из главных работ, подготовленных для экспозиции стала картина Мосина и Брусиловского «1918 год», которую создали в 1962 году. Из-за больших размеров она может храниться и перевозиться только в скатанном виде. Самым сложным этапом считается натяжка холста на подрамник.

- Когда картину, наконец, поднимут, специалисты сделают ее окончательный осмотр и выявят необходимость других реставрационных мероприятий – возможно, понадобится укрепление красочного слоя, - рассказывают в пресс-службе музея изо.

Также в новую постоянную экспозицию будут включены произведения многих авторов. Среди них А. Лабас, Ю.Пименов, С. Адливанкин, Б. Иогансон, М. Айзенштадт и многие другие. Ознакомиться, как идет подготовка к юбилею музея можно здесь.