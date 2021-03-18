В Екатеринбурге задержали пару, которая готовила наркотики в домашних условиях

Теперь паре наркодилеров грозит от 10 до 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали пару молодых людей, которые готовили наркотики в домашних условиях. 16 марта сотрудники ДПС нашли у 31-летнего молодого человека пакетики с неизвестным веществом массой больше 20 граммов. Экспертиза определила, что порошком является запрещенное вещество «мефедрон». После этого сыщики пришли с обыском в дом задержанного.

- В квартире были изъяты стеклянные тары с порошкообразным веществом, пакет с веществом белого цвета, упаковочный материал, электронные весы, мерный стакан, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также полицейские задержали 26-летнюю сожительницу молодого человека. Всего в доме у пары изъяли больше 120 граммов наркотиков. По предварительной версии, девушка изготавливала запрещенные вещества, а ее парень распространял готовый продукт через закладки. Теперь паре наркодилеров грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.