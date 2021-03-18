Уральская блогерша Инна Судакова вместе с Димой Биланом и Ларисой Гузеевой снялась в шоу

Фото: Instagram

Блогерша из Каменска-Уральского Инна Судакова снялась в шоу «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница». Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram. По словам Судаковой, эфир выйдет 25 марта, хотя сами съемки проходили в Москве еще в начале зимы.

- Я с радостью сообщаю Вам, что стала членом жюри. Шоу такого формата еще не было нигде в мире. Скоро вы всё увидите сами, - заинтриговала Инна.

Фото: Instagram

Известно, что вместе с уральской блогершой в съемках шоу принимали участие Дима Билан и Лариса Гузеева.

Напомним, Инна Судакова YouTube-блогер, но по образования она бухгалтер-экономист. На своих видео она зарабатывает миллионы и даже за три года сумела скопить на квартиру в Турции. Судакова снимает ролики в стиле мукбанга, женщина с большим аппетитом есть перед камерой. Недавно мы делали большое интервью с Инной Судаковой, читать можно по ссылке.