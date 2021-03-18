АО «Екатеринбургэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний

Ежемесячная передача показаний индивидуальных приборов учета в указанные сроки обеспечит корректный расчет платы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обращаем внимание жителей города, что передавать показания приборов учета электроэнергии необходимо в период с 18 по 25 число текущего месяца.

Ежемесячная передача показаний индивидуальных приборов учета в указанные сроки обеспечит корректный расчет платы как за индивидуальное потребление электроэнергии, так и за общедомовое потребление в случае, если граждане проживают в многоквартирном доме.

Это позволяет не только контролировать расходы на коммунальные услуги, избежать перерасчетов после контрольного списания показаний приборов учета энергосбытовой компанией, но и исключить возможные переплаты при расчетах по среднемесячному расходу.

Передать показания можно не выходя из дома с помощью дистанционных сервисов компании:

- без регистрации в личном интернет-кабинете компании на сайте компании, по ссылке: Главная/Передать показания; · через Личный интернет-кабинет https://lk.eens.ru/

- по телефону горячей линии 8-800-700-41-12 (круглосуточно);

- через интерактивный автоответчик (343) 311-53-00 (круглосуточно); · на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru

- через сайт и мобильное приложение «Фрисби».