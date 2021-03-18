В Екатеринбурге разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 14-летнего Ивана Гашева, которые вышел из дома в микрорайоне Эльмаш 16 марта, с того дня о местоположении подростка ничего неизвестно. Приметы мальчика: рост 158 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. К особым приметам можно отнести родинку над верхней губой.

- На момент пропажи подросток был одет в черные джинсы, зимнюю куртку синего цвета в белую полоску с капюшоном, черные кроссовки , шапку серого цвета, - рассказываю добровольцы, которые занимаются поисками.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите в отдел полиции № 14 по телефону 8(343)356-42-14 либо 102 (02). Также можно обратиться к руководителю отряда по номеру 89000440220.