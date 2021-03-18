В Екатеринбурге будут эвакуировать машины, которые мешают чистить улицы

Автомобили могут помешать уборке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в четверг, 18 марта, коммунальщики при содействии экипажей ГИБДД будут эвакуировать машины, которые мешают уборке улиц от снега.
В мэрии призвали автомобилистов не парковать машины вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки.
Речь идет об улицах Данилы Зверева (на участке между улицами Блюхера и Камчатской), а также об улице Стачек и Мичурина.
- В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - уточнили в пресс-службе мэрии.