В Екатеринбурге будут эвакуировать машины, которые мешают чистить улицы

Автомобили могут помешать уборке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в четверг, 18 марта, коммунальщики при содействии экипажей ГИБДД будут эвакуировать машины, которые мешают уборке улиц от снега.

В мэрии призвали автомобилистов не парковать машины вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки.

Речь идет об улицах Данилы Зверева (на участке между улицами Блюхера и Камчатской), а также об улице Стачек и Мичурина.

- В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - уточнили в пресс-службе мэрии.