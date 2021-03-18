Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия18 марта 2021 14:41

В Екатеринбурге будут судить врача, который оправдывал терроризм

Житель Новоуральска оказался в шаге от колонии после публикации трех комментариев во «ВКонтакте»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий

Врачу грозит до 7 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Центральным окружным военным судом предстанет врач скорой помощи из Новоуральска, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Расследование уголовного дела завершено, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу

- В марте 2019 года обвиняемый, находясь у себя в квартире с помощью мобильного телефона, используя личную страницу разместил под новостью (постом) три комментария, которые, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки публичного оправдания террористического акта, - отметили в Следственном комитете.

Выявить преступника помогли сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

- Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Добавим, что врачу грозит до 7 лет колонии.

Криминал