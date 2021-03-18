В Свердловской области из-за сильного гололеда неопытных водителей призвали отказаться от поездок

Во время сложных погодных условия наряды ДПС будут патрулировать загородные трассы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области из-за сильного гололеда в ГИБДД призвали неопытных водителей отказаться от поездок. Уже завтра в регионе ожидается резкая перемена температуры, из-за чего на дорогах может образоваться наледь.

- Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о необходимости выбора минимальной скорости движения. Кроме того в таких погодных условиях следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений, отказаться от выезда на полосу встречного движения, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

При приближении к пешеходным переходам и перекресткам следует заранее снижать скорость, чтобы избежать, в том числе, наездов на пешеходов, появившихся на дороге. Также в госавтоинпекции напомнили, что водителям нужно обязательно использовать ремни безопасности и детские автокресла для перевозки детей.

Пешеходам также во время гололеда нужно быть особенно внимательными при переходе дороги - нужно убедиться, что водители уступают вам дорогу, и только после этого переходить.

Во время сложных погодных условия наряды ДПС будут патрулировать загородные трассы и контролировать состояние дорог.