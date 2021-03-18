Сторонники отца Сергия заявили, что полиция собирается вывезти из обители

Обитель продолжают удерживать сторонники бывшего схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Среднеуральского женского монастыря в полицию Верхней Пышмы собираются вывезти 11 монахинь. Силовики собираются это сделать, чтобы составить на них административные протоколы о нарушении миграционного режима.

- То есть монахов - людей, отказавшихся от мирской жизни, будут судить за отсутствие регистрации - в какой еще стране мира такое возможно?! – задаются вопросом сторонники опального отца Сергия, который сейчас находится в московском СИЗО по обвинению в трех уголовных делах.

Недавно мы сообщали, что в Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники УФМС.