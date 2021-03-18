В летних брюках и шапке ушанке: в Екатеринбурге ищут мужчину, прилетевшего из Душанбе

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры ищут 62-летнего Шарипова Бархунудина Инвонудиновича. Мужчина приехал в столицу Урала из Душанбе. Из аэропорта на такси накануне он доехал до Южного автовокзала, где должен был сесть на автобус. На нем он собирался поехать к дочери в Челябинск. Но что-то пошло не так, и сейчас пока даже не известно садился ли Шарипов Бархунудин в транспорт или остался в Екатеринбурге.

По словам волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи и, скорее всего, у него случился провал в памяти.

- К нам обратились его родственники. Люди, которые его видели, рассказали, что он был потерянным. Он говорит, что потерял паспорт. На куртке у него сломана молния и одет он не по погоде - в шапке ушанке и в летних брюках, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Волонтеры поехали на автовокзал, чтобы посмотреть записи с видеокамер, которые могут помочь в поисках. Чтобы найти отца в Екатеринбург сейчас летит из Москвы сын Шарипова Бархунудина. Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону 89000440220 или по номерам указанным в ориентировке.