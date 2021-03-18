В Екатеринбурге на ИННОПРОМе покажут образцы машин, изобретенных Леонардо да Винчи

Чтобы обсудить обширную деловую программу и культурные события, губернатор Евгений Куйвашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время выставки ИННОПРОМ представят работы одного из величайших мировых художников Леонардо да Винчи. Но именитый итальянец известен не только как мастер создания полотен, но и как скульптор, естествоиспытатель и ученый.

В этом году страной-партнером ежегодной выставки станет Италия.

- Главным культурным событием станет выставка оригинальных полотен Леонардо да Винчи и образцов изобретенных им машин. Свердловчан ждут уличные концерты итальянской музыки, фестиваль киноклассики и современных лент, выставки промышленного и автомобильного дизайна, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Чтобы обсудить обширную деловую программу и культурные события, губернатор Евгений Куйвашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано. Дипломат прибыл на Урал для знакомства с регионом и для подготовки мероприятий к предстоящей выставке.