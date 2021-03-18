На Урале отправили в колонию девушку, которая убила преподавателя физкультуры

Для преступления использовался этот нож. Фото: СУ СКР

В Реже в колонию отправили 28-летнюю девушку, которая убила преподавателя физкультуры «Режевского политехникума».

Как рассказали в региональном СК, Мария Романова сожительствовала с 29-летним физруком.

- Следствием и судом установлено, что вечером 22 февраля 2020 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Фрунзе в городе Реже, при помощи кухонного ножа убила своего сожителя. Поводом для убийства послужил конфликт, возникший на бытовой почве, - рассказали в Следственном комитете.

Чтобы раскрыть убийство и доказать вину девушка, следователи допросили порядка 15 свидетелей, в том числе тех, кто видел начало конфликта между возлюбленными, и провели различные экспертизы.

В прокуратуре рассказали, что в ходе суда Романова вину не так и не признала. Тем не менее доводов следствия и гособвинения хватило для того, чтобы судья признал девушку виновной. Ей назначили 8,5 лет в колонии общего режима.

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