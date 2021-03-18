На городские маршруты Нижнего Тагила выводят 17 низкопольных автобусов

Фото: ТагилСити.ру

До конца марта 2021 года на улицы Нижнего Тагила на рейсы выйдут 17 новых низкопольных автобусов «Симаз-2258», которые закупили в конце 2020 года за 107 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». В это время транспортные средства передают компаниям-перевозчикам по договорам, срок действия которых – семь лет.

Шесть автобусов передадут компании «Союз-НТ».

Шесть – компании «Тагилтранском»

Пять – компании «Тас».

Новые автобусы будут курсировать по всему Нижнему Тагилу, об этом пишет издание TagilCity.ru. Транспортные средства закупили в Ульяновске, а качестве топлива на них используется метан.