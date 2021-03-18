Tele2 запускает тариф для любителей кино

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 запускает новое предложение «Везде онлайн». В новый тариф без дополнительных плат включен мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Tele2 продолжает предлагать своим клиентам актуальные и выгодные тарифные планы. Оператор поддерживает стиль жизни своих абонентов и, проанализировав предпочтения пользователей, с 18 марта 2021 года запускает новое предложение.

Теперь абонентам доступен тариф «Везде онлайн», который включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы. Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Новое предложение Tele2 сочетает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус.

Фото: Tele2

Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах, планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Для одновременного просмотра можно подключить до 5 устройств, в том числе и по сети Wi-fi.

Тариф включает 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. В пакет входит безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», а также к Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Узнать подробнее про тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».