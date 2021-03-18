В медицинском центре испанец работал в должности администратора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге гражданин Эквадора пытается через суд восстановиться на работе в медицинском центре. Анхель Маурисио Борха Гарсия по национальности испанец, но является гражданином Эквадора. На родине он работал в должности врача общей практики.

Как рассказали в Свердловском областном суде, в Екатеринбурге мужчина устроился в медицинский центр «Ситидок Урал» (ранее «Клиника Павлова»).

- Данный гражданин, проработав в указанном учреждении в должности администратора с 2017 года, 01 октября 2020 года был уволен по соглашению сторон, однако, в настоящее время просит восстановить его на работе, указывая, что подписал соглашение под давлением со стороны руководства, - рассказали в облсуде.

Рассмотрение дела назначено на 22 марта. Оно состоится в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.