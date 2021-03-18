Перед школьными каникулами стартовал Instagram-конкурс «Агент безопасности СвЖД»

Конкурс проводится с 19 марта по 18 апреля. Фото: пресс-служба СвЖД

Перед началом весенних школьных каникул Свердловская железная дорога проведет в социальной сети Instagram конкурс фото- и видеоработ «Агент безопасности СвЖД». Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблеме детского травматизма в зоне движения поездов.

Детям и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет предлагается самостоятельно или с помощью родителей и педагогов снять короткие видеоролики (до 1 минуты) или сделать фотографии своих графических работ на тему безопасного поведения на объектах железной дороги.

К участию пригласили детей и подростков. Фото: пресс-служба СвЖД

В творческой форме ребята должны объяснить, почему переходить пути можно только в специально предназначенных для этого местах, а в зоне движения поездов не нужно отвлекаться на гаджеты и пользоваться наушниками, почему нельзя играть возле железной дороги, а селфи должно быть безопасным. Так дети лучше запомнят правила, а через социальные сети смогут донести их до своих сверстников.

Обязательным условием конкурса является безопасность самих участников: все видео и фотоснимки должны быть сделаны с соблюдением правил поведения на железной дороге.

Готовые работы детям и подросткам предлагается опубликовать в ленте на своей страничке в Instagram с хештегом #АгентбезопасностиСвЖД в период с 19 марта по 18 апреля. Чтобы организаторам было проще идентифицировать работы и связаться с победителями для награждения, всем участникам необходимо также отправить заявку по электронной почте (адреса указаны в Положении о конкурсе). Ознакомиться с Положением и скачать заявку участника можно по ссылке.