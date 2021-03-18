Тревожная тенденция: в Нижнем Тагиле снова ухудшилось качество воздуха

Воздух в Нижнем Тагиле загрязняют промышленные предприятия Фото: Лев ИСТОМИН

С 2018 года качество воздуха в городе Нижний Тагил Свердловской области ежегодно ухудшается. Такие данные приводит Росгидромет.

В рамках федерального проекта «Экология» качество воздуха ежегодно оценивается в 12 российских промышленных городах, включая Нижний Тагил. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Три года назад в городе уровень загрязнения воздуха оценивался как «низкий», два года назад – как «повышенный», год назад – как «высокий».

Главными загрязнителями воздуха в уральском городе признаны предприятия НТМК, ВГОК, УВЗ и УралХимПласт.