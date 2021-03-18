Душил полотенцем: екатеринбуржец из ревности убил хозяйку салона красоты

Убийцу отправили в колонию на 9 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в колонию отравили Василия Булатова, который задушил владелицу салона красоты на ее рабочем месте.

Все произошло в апреле 2020 года в помещении парикмахерской на улице Академика Бардина. Василий Булатов зашел в салон вечером. Мужчина убедился, что в помещении нет случайных свидетелей. После этого он повалил свою жертву на пол.

- Потерпевшая оказала сопротивление, после чего они переместились в помещение туалета парикмахерской, где Булатов набросил на шею женщины полотенце и стал давить через полотенце левой рукой на ее шею, перекрывая поступление воздуха, до наступления смерти, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что поводом к расправе над женщиной стала ревность.

После убийства, Булатов прихватил телефон жертвы, стоимостью в 18 тысяч, а также забрал выручку салона в размере пяти тысяч.

В СК рассказали, что Василия Булатова проверили на вменяемость. Экспертиза подтвердила, что он осознавал свой поступок, а значит, подлежит уголовной ответственности.

Василия Булатова признали виновным в убийстве и краже. Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 20 тысяч рублей. Также с осужденного взыскали 1,6 млн рублей в качестве морального вреда в пользу родственников погибшей женщины. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.