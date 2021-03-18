Дело бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступило в суд

Политик поддерживал оппозиционера Алексея Навального Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна дата суда над бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

Как рассказали в Октябрьском районном суде, два административных протокола рассмотрят 26 марта. Их на Евгения Ройзмана составили из-за участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Эти акции проходили во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге.

Оба протокола на Евгения Ройзмана составлены по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия»). Их бывшему мэру Екатеринбурга вручили прямо в аэропорту Кольцово, сразу после прилета из Москвы.