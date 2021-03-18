На днях из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Киргизию

Рейсы запустят «Уральские авиалинии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в Киргизию запустят прямой рейс. Из уральской столицы можно будет вылететь в город Тамчы (международный аэропорт «Иссык-Куль»).

- Между Генеральным консульством Кыргызстана в городе Екатеринбурге и авиакомпанией «Уральские авиалинии» достигнута предварительная договоренность об открытии сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Старт полетной программы намечен на 21 марта 2021 года. Рейс U6-8499/8500 Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург будет выполняться раз в неделю - по воскресеньям - с 21 по 28 марта. С 3 апреля рейс будет летать по субботам.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что также планируется запустить рейсы в Тамчы из Минеральных Вод, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону.