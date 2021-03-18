В монастырь отца Сергия приехала миграционная служба

Фото: "Защита отца Сергия"

В Среднеуральский женский монастырь, который продолжают удерживать сторонники опального отца Сергия, приехали представители Управления федеральной миграционной службы. Они собираются проверить документы у живущих в обители.

Об этом сообщили сторонники бывшего схиигумена.

- Напомним, что на протяжении последних несколько месяцев практически каждый проживающий в монастыре выезжал в Следственный комитет Пышмы и Свердловской области, где при даче показаний подобная проверка уже проводилась, - уточнили в группе «Защита отца Сергия» в соцсетях.

Напомним, накануне сторонники бывшего схиигумена рассказали о том, сколько денег тратится на содержание Среднеуральского женского монастыря в месяц. Сумма оказалась довольно внушительной.