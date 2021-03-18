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Общество18 марта 2021 7:52

Губернатор Куйвашев объявил в Свердловской области Год Мамина-Сибиряка

Он уже подписал соответствующий указ
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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По мнению губернатора, более глубокое изучение творчества писателя поможет уральцам лучше узнать историю региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона Евгений Куйвашев объявил 2022 год в Свердловской области Годом Мамина-Сибиряка. Он уже подписал соответствующий указ.

- Дмитрий Наркисович, безусловно, – выдающийся русский писатель, биография которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор, - подметил губернатор.

Евгений Куйвашев добавил, что юбилейный год дает хорошую возможность глубже погрузиться в творчество уральского писателя, а также реализовать различные проекты. Они будут связаны с творчество Мамина-Сибиряка, а также с этапами его жизни.

По мнению губернатора, это поможет уральцам лучше узнать историю региона.