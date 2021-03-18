На Урале построят огромный спортивный комплекс для лыжников

На объекте будут тренироваться сборные области и проводиться всероссийские соревнования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области появится новый комплекс с лыжным стадионом, лыжными и лыжероллерными трассами, а также другой необходимой инфраструктурой.

Как рассказали «КП» в департаменте информационной политики региона, положительное заключение госэкспертизы, касающееся объекта, планируется получить во втором полугодии 2021. Тогда же станет известна и стоимость масштабного комплекса.

- Реализация проекта намечена на 2022-2023 годы. В результате в Сысертском городском округе появится современный комплекс для тренировок и проведения сборов спортивных сборных команд Свердловской области, а также всероссийских и региональных соревнований по лыжным гонкам и по лыжному ориентированию, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.