На Урале построят огромный спортивный комплекс для лыжников

На объекте будут тренироваться сборные области и проводиться всероссийские соревнования
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Свердловской области появится новый комплекс с лыжным стадионом, лыжными и лыжероллерными трассами, а также другой необходимой инфраструктурой.
Как рассказали «КП» в департаменте информационной политики региона, положительное заключение госэкспертизы, касающееся объекта, планируется получить во втором полугодии 2021. Тогда же станет известна и стоимость масштабного комплекса.
- Реализация проекта намечена на 2022-2023 годы. В результате в Сысертском городском округе появится современный комплекс для тренировок и проведения сборов спортивных сборных команд Свердловской области, а также всероссийских и региональных соревнований по лыжным гонкам и по лыжному ориентированию, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.