В Екатеринбурге дорожники пожаловались Путину на коррупцию в ДЭУ

Водители техники заявили, что им не доливали топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 58 работников ДЭУ Ленинского района написали жалобы в прокуратуру, ФСБ, а также в администрацию президента России. Дорожники обвинили руководство в коррупции.

Как пишет Znak.com со ссылкой на сотрудников ДЭУ, у подписавших обращение сотрудников уже начались проблемы. Их угрожают уволить и сокращают зарплату.

В обращениях к ведомствам и администрации президента дорожники написали, что их лишали положенных денежных выплат, при этом заставляя перерабатывать, а также сдвигали даты отпусков. Кроме того, по словам сотрудников ДЭУ, им не доливали топливо. Куда девалось горючее, водители не знают.

— По указанию главы Екатеринбурга организована проверка. В ДЭУ Ленинского района направлены представители контрольно-ревизионного управления, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что недавно ФСБ устроила массовые проверки в администрации Кировского района. Это было связано с расследованием уголовного дела по статье «Мошенничестве в особо крупном размере», которое было связано с деятельностью районного ДЭУ.