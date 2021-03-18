В Екатеринбурге пожарным пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажки из-за пожара

Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 4-м этаже пятиэтажки. Фото: ГУ МЧС

18 марта в начале второго ночи на улице Степана Разина в Екатеринбурге произошел пожар. Возгорание произошло в пятиэтажном доме.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 24 человека, из них с помощью масок дыхательных аппаратов восемь человек, в том числе четверо детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Оказалось, что площадь пожара составила шесть квадратных метров. Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 4-м этаже пятиэтажки.

В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы техники и 15 спасателей. В 01:23 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Окончательно тушение и разбор , сгоревших конструкций закончилось в 02:49.