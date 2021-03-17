Екатеринбургские энергетики рассказали, из-за чего Химмаш остался без света

Напомним, микрорайон Химмаш погрузился во тьму примерно в 19:40 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Россети» в Екатеринбурге возобновили подачу электроэнергии жителям микрорайона Химмаш и рассказали, из-за чего территория осталась без света. Специалисты выехали на предполагаемый участок повреждения сети и выяснили, что в одной из трансформаторных станций была повреждена кабельная перемычка. Из-за этого возникло задымление и характерный хлопок.

- Возгорания оборудования зафиксировано не было. На устранение локального инцидента в распределительной сети и переключение жителей Столицы Урала на резервные схемы электроснабжения энергетикам потребовалось менее двух часов, - рассказали в пресс-службе «Россети-Урал».

Напомним, микрорайон Химмаш погрузился во тьму примерно в 19:40 по местному времени. Работа магазинов и аптек оказалась парализованной. Люди, которые воспользовались лифтами, оказались запертыми внутри кабин.