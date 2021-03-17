Девушка напишет песню специально для канала, ее релиз намечен на апрель. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Популярная певица из Екатеринбурга Клава Кока стала лицом нового телеканала «Суббота!». Она уже снялась в промороликах, которые сейчас выходят в эфире. Примечательно, что девушка напишет песню специально для канала, ее релиз намечен на апрель.

- Сейчас мы с командой работаем над саундтреком для канала — постараемся создать гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится, - сообщает PR-менеджер «Субботы!» со ссылкой на саму певицу.

Телеканал «Суббота!» - это новый телеканал, который создали основатели «Пятницы!». Эфирная сетка строится на сериалах, реалити-шоу, фильмах и развлекательных новостях.