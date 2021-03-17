Круглая сумма: сторонники отца Сергия рассказали, сколько денег тратят на Среднеуральский монастырь

Николай Романов сейчас находится в московском СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторонники опального отца Сергия, отлученного от церкви, рассказали, сколько денег ежемесячно тратится на содержание Среднеуральского женского монастыря. Напомним, несмотря на то, что бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) после штурма обители этапировали в Москву, в монастыре продолжают удерживать власть его сторонники.

- Ежемесячные расходы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» составляют почти 12 миллионов рублей, - рассказали сторонники опального отца Сергия.

К своему посту они прикрепили небольшую табличку со сметой. Из нее следует, что больше всего денег уходит на питание – порядка шести миллионов рублей. Из расчета по 400 рублей в день на 500 человек. Также внушительная сумма уходит на траты, связанные с медицинским обслуживанием - от одного до двух миллионов рублей. Это связано с тем, что в обители проживает множество людей, которым нужна медицинская помощь.

Остальные траты связаны с оплатой за свет и газ, вывоз мусора, оплату телефонной связи, ветеринарных препаратов и другими расходами.