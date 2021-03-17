Алапаевский отдел полиции посетил Глава свердловского главка МВД

Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Алапаевск с рабочим визитом прибыл Глава свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, чтобы лично ознакомиться, как идут дела в отделах полиции. Раньше подобные выезды были регулярными, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и процесс пришлось приостановить. Сейчас работа в этом направлении возобновляется. Начальник отдела полиции Алапаевска Эдуард Губер рассказал о состоянии служебных помещений, а также об условиях, в которых работают его подчиненные.

Чуть позже состоялось совещание с руководством подразделения. Генерал-лейтенант остался недоволен раскрываемостью отдела, она снизилась на 10%, если сравнивать с 2020 годом. Также тревожной остается ситуация с подростковым криминалом.

- Александр Мешков заслушал представителей основных подразделений райотдела и поставил конкретные задачи и сроки по устранению допущенных в работеупущений, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых

По словам Главы свердловского главка МВД, плановые рабочие визиты в отделы полиции продолжатся и дальше.