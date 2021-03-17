В Екатеринбурге прошла церемония чествования свердловских волонтеров

В проекте #МыВместе приняли участие больше трех тысяч добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла церемония чествования волонтеров Свердловской области. Награды вручал Заместитель главы региона Павел Креков. Поощряли добровольцев, которые помогали в проведении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также ребят, которые участвовали в акции #МыВместе во время пандемии коронавируса.

- Торжественная церемония по поручению Евгения Куйвашева состоялась 17 марта в резиденции губернатора, - сообщает департамент информационной политики.

В проекте #МыВместе приняли участие больше трех тысяч добровольцев. За все время помощь получили 88 тысяч жителей. Всего к наградам представили 20 человек. Участникам вручали почетные грамоты, памятные медали и благодарственные письма.