Постное меню предлагают пассажирам в уральских поездах дальнего следования

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В дни Великого поста, с 15 марта по 1 мая, в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования, в том числе формирования Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), действует специальное постное меню.

Пассажиры могут заказать первые и вторые блюда из овощей, круп и грибов, салаты. Например, щи из капусты с картофелем, гречневую кашу по-старорусски, салат из свеклы с грецким орехом. Есть различные каши и постные пирожки, блюда из свежих овощей и фруктов. Из напитков – соки, морсы, чай, вода.

Попробовать предложенные блюда пассажиры смогут более чем в 500 вагонах-ресторанах поездов дальнего следования, курсирующих по сети ОАО «РЖД».

Наряду с постным меню пассажирам также будет доступно и традиционное меню, включающее в себя мясные и рыбные блюда, а также вегетарианский и детский рационы.

Для пассажиров, которые хотят заказать в дорогу любимые блюда из городских ресторанов и кафе, действует сервис доставки еды к поезду. Он доступен как на станциях отправления, так и на транзитных. Оставить заказ можно через интернет: при покупке билета на поезд, либо после – через «Личный кабинет». В настоящий момент заказать еду можно из 48 ресторанов в разных городах России. На Свердловской магистрали сервис доставки еды к поезду доступен в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.