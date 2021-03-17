Екатеринбургский студент сбежал от родителей на матч «Спартак» - «Урал»

Игра пройдет 18 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге потеряли 16-летнего студента «Автодорожного колледжа». Как рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией, с заявлением о пропаже обратился отец парня. Но позже подросток сам вышел на связь.

- Он сообщил матери, что ушел из общежития и вместе с футбольными фанатами автостопом добирается в Москву на матч «Спартак» - «Урал», который пройдет 18 марта, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

Отметим, что первой пропажу студента заметила комендант общежития. Именно она сообщила родителям, что их сын ушел и не вернулся ночевать.