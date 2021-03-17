В Екатеринбурге прошел рейд инспекторов ДПС по выявлению автовладельцев без прав

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в Академическом и Юго-Западном районах инспекторы ДПС провели рейд, целью которого было выявление автовладельцев без водительских прав. Некоторые автомобилисты никогда не получали документов на управление транспортом, а кого-то лишили удостоверения, и их машины не зарегистрированы в ГИБДД. Примечательно, что полицейские остановили сразу три дорогих внедорожника, хозяева которых ездили на них незаконно.

- Владельцы BMW X6 и Audi A7 никогда не получали водительского удостоверения. А вот водитель Porsche неоднократно нарушал ПДД, и права у него отобрали, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Примечательно, что собственник Porsche лишился не только документов, автоинспекторы изъяли у него регистрационные номера, однако он сделал дубликаты и продолжил ездить по улицам города.

На всех горе-водителей составили протоколы, им предстоит заплатить штраф, а их автомобили эвакуировали на штрафстоянку.

Также инспекторы задержали владельца автомобиля «Мазда» с поддельными водительскими правами, ранее его лишили удостоверения. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.