В Красноуфимске руководство дома престарелых оштрафовали после проверки Роспотребназора

По решению суда руководство учреждения должно выплатить 500 тысяч рублей в качестве штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимке руководителя местного дома престарелых «Наша забота» оштрафовали за нарушение противоэпидемических мер после проверки Роспотребнадзора. Выяснилось, что в учреждении не в полном объеме проводили санитарно-профилактические мероприятия: поступающих пациентов принимали без результатов лабораторных исследований на определение инфекций, не запрашивали данные о прививках, а также не спрашивали, контактировали ли пенсионеры с людьми, зараженными COVID-19.

- В учреждении не проводится камерная обработка постельных принадлежностей по мере загрязнения, по эпидемиологическим показаниям, а также после выписки проживающих, - сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Также у сотрудников и пациентов не были проставлены обязательные прививки от гриппа. По решению суда руководитель дома престарелых обязана заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.