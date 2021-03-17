В Екатеринбурге мужчина с молотком ограбил салон сотовой связи

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге молодой человек ограбил салон сотовой связи. Все случилось 16 марта в магазине техники и электроники на улице Бардина. 36-летний мужчина спросил у продавца, сколько стоит самый дорогой телефон. Консультант указал на стеллаж с гаджетами, в этот момент злоумышленник неожиданно достал из рюкзака молоток, разбил витрину и схватил несколько коробок, однако они оказались пустыми.

- Налетчик, угрожая молотком, потребовал от продавца отдать ему один из смартфонов. Работник салона отдал мужчине телефон стоимостью около 59 тысяч рублей. После этого преступник вышел из помещения и поспешил скрыться, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Прибывшие через несколько минут сотрудники ЧОПа смогли задержать грабителя. Им оказался местный житель, которого неоднократно судили по аналогичным статьям. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой», налетчику грозит до 10 лет тюрьмы.