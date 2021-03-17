В Свердловской области мотоциклист пытался уйти от погони наряда ДПС, пока не застрял в снегу

Молодой человек пытался сбежать от инспекторов ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимском районе Свердловской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на мотоциклиста, нарушающего правила, и попросили его остановится. Однако молодой человек только больше разогнался и проехал мимо. Тогда инспекторы начали преследовать его.

- За это время водитель несколько раз нарушил требования дорожных знаков, неоднократно выезжал в нарушение ПДД на полосу встречного движения, увеличивал скорость, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, в частности детей, стоящих на обочине, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Когда мотоцикл молодого человека застрял в снегу, он попытался уже без него сбежать от полицейских. Но инспекторы все же догнали нарушителя. Оказалось, что за рулем мотоцикла был 17-летний парень из поселка Русский, который никогда не получал водительских прав. Кроме того, ранее он уже был замечен за аналогичными нарушениями. В этот раз его снова привлекли к ответственности, а мотоцикл поместили на спецстоянку.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что для лиц, задержанных при управлении транспортными средствами, но при этом не имеющих водительских прав, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.