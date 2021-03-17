В УрФУ открыли новый дисплейный класс для студентов кафедры «Электроэнергетика»

Открытие дисплейного класса в УрФУ. Фото: «Россети Урал»

В Уральском федеральном университете был торжественно введён в работу новый дисплейный класс кафедры «Электроэнергетика». Он был создан при поддержке компании «Россети Урал». В церемонии открытия приняли участие ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

Благодаря этому студенты смогут учиться на новом современном программном продукте оперативно-технологического управления. Аналогичные системы используется в работе крупных энергетических предприятий. В том числе новая технологическая платформа в настоящий момент применяется в Центре управления электросетевой инфраструктурой «Россети Урал» в Свердловской области.

- Этот класс создан, в первую очередь, с целью повышения качества подготовки кадров для электросетевого комплекса Уральского региона. «Россети Урал» заинтересованы в том, чтобы будущие энергетики обладали достаточным уровнем компетенций по решению новых задач и вызовов отрасли, - говорит генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин. – Преподаватели и студенты УрФУ успешно освоили новый программный комплекс, который представлен в этом классе.

Напомним, что компанию <Россети Урал> и УрФУ связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. Более 75% инженеров-энергетиков, работающих в Уральском регионе, подготовлено именно Уральским энергетическим институтом УрФУ.