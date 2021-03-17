Сторонники отца Сергия ищут свидетелей, которые готовы дать показания в суде

Тех, кто готов дать показания в суде, просят писать на электронную почту Фото: ТАСС

Сторонники отца Сергия (Романова) ищут свидетелей, которые готовы дать показания в суде и рассказать истории о том, как им помог схимонах. Послушники надеются, что это поможет вызволить опального священника на свободу. Сейчас Николай Романов находится в СИЗО в Москве по обвинению в склонении к суициду.

- Мы знаем, что каждый, кто однажды получил помощь от отца Сергия, сможет найти возможность прийти в Суд и подтвердить честность отца Сергия, - говорится в заявлении сторонников.

Напомним, что в 2021 году силовики проводили обыски в Среднеуральском монастыре и дальних скитах обители. Сам Сергий был задержан во время штурма монастыря в декабре 2020 года.