Мэрия Екатеринбурга показала, как будет выглядеть переулок Банковский после ремонта

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга показала, как преобразится переулок Банковский после ремонта. Проект представили на совете по развитию рекреационных и общественных пространств архитекторы. Участок от переулка Театрального до улицы Малышева, судя по эскизам, станет по-настоящему уютной зоной отдыха. Пешеходные дорожки покроют гранитными плитами, а вдоль них высадят деревья и сделают цветники.

- Бульвар будет использоваться жителями для прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом сыграют важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. В композициях предусмотрено использовать фонтан, цветники, вазоны, малые архитектурные формы, - рассказала руководитель проектной организации ООО «Техэкопроект» Светлана Погорова.

Также она добавила, что на территорию переулка будет заезжать только спецтранспорт для таких работ, как, например, уборка или замена освещения. Отметим, что специалисты утвердили предложенный эскизный проект.