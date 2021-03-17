В Екатеринбурге подростка будут судить за поджог дома

За умышленный поджог одному из парней - 17-летнему екатеринбуржцу, грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17-летнего парня будут судить за поджог частного дома. Сам инцидент произошел еще 17 июня 2019 года. Подросток вместе с другом собрали руками мусор, который нашли в доме, сложили его под лестницу вблизи деревянной балки, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

- Убедившись, что огонь внутри помещения указанного дома разгорелся, злоумышленники скрылись с места преступления. В результате произошло возгорание деревянных перекрытий и огонь стремительно распространился внутри дома. Вследствие возникшего пожара дом был уничтожен огнем, став полностью непригодным для использования по целевому назначению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На такой поступок парней подтолкнула ссора с хозяином дома. За день до этого молодые люди тайно проникли в помещение, принадлежащее неизвестному им мужчине, и сломали унитаз и напольную плитку. Их обнаружил хозяин дома. О произошедшем он сообщил в полицию, после чего отпустил парней.

Молодые люди причинили ущерб хозяину дома на 2,9 миллионов рублей. За умышленный поджог одному из парней - 17-летнему екатеринбуржцу, грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Уголовное дело в отношении второго соучастника преступления также находится на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде.