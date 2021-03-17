Фонд капитального ремонта Свердловской области: итоги работы за 7 лет

За 7 лет работы в области отремонтировано свыше 7000 многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд капитального ремонта Свердловской области был создан в 2014 году. Главными целями организации стали предотвращение нарастания ветхого и аварийного жилья, а также контроль качества капитальных ремонтов в региональном жилфонде. За 7 лет работы в области отремонтировано свыше 7000 многоквартирных домов, заменено 1935 устаревших лифтов. Условия проживания при этом улучшили более 350 тысяч свердловчан, из них 38 тысяч семей в 2020 году.

Благодаря информационной открытости и повышению качества выполнения работ на объектах отношение граждан к капитальному ремонту с годами меняется в лучшую сторону, в том числе значительно возрастает собираемость взносов. По итогам 2020 года, платежная дисциплина населения Свердловской области составила 96,44 %.

Региональный Фонд стал новатором по многим аспектам капитального ремонта:

- перешел на круглогодичный цикл проведения ремонтов;

- внедрил комплексный подход к ремонту многоквартирных домов, когда в течение одного ремонтного цикла в домах выполняется 5 - 8 видов работ. Это в два раза больше, чем в других регионах;

- использует систему онлайн-мониторинга и фотоконтроля проведения ремонтов "ОКО Капремонта";

- запустил и реализовал проект по ускоренной замене лифтового оборудования с превышенным сроком эксплуатации;

- первым разработал и запустил онлайн-тесты по самым актуальным вопросам капитального ремонта.

В 2021 году Фонд капитального ремонта продолжит свою работу – в планах отремонтировать свыше 1000 домов, расположенных на территории 70 муниципальных образований Свердловской области. Также будет продолжена реализация программы по ускоренной замене лифтового оборудования. В этом году в жилфонде области подрядчики заменят 889 лифтов, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Обновление лифтового парка пройдет в 13 муниципалитетах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней Туре, Краснотурьинске, Асбесте.

Свыше 7000 домов комплексно отремонтировано.

Заменено 1935 лифтов с превышенным сроком эксплуатации.

350 тысяч свердловчан улучшили свои жилищные условия.

96,44 % - собираемость взносов на капитальный ремонт.