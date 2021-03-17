В прокуратуре рассказали, что грозит за склонение к употреблению наркотиков через Интернет

Основными потребителями этой информации становится молодое население, часто несовершеннолетние Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Орджоникидзевского района рассказали, что грозит за склонение к употреблению наркотиков через Интернет. С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь всемирной паутины, пропагандируют потребление наркотиков.

- Основными потребителями этой информации становится молодое население, часто несовершеннолетние. Продажи перешли в интернет и наркотики стали доступными для подростков, постоянно сидящих в гаджетах. Пользователей сети вовлекают в наркоманию своим примером: к примеру, человек может приготовить вещество в прямом эфире, собрать огромное количество просмотров, и по факту ему за это ничего не будет, - отмечают в надзорном ведомстве.

Наказание за нарушение закона составит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, новой частью 4 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» установлено, что деяния, предусмотренные частями 1, 2, пунктом «а» части 3 данной статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.

Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 4, отнесено к подследственности следователей органов внутренних дел РФ.